Журналісти показали фото розкішного маєтку Фірташа у Відні
Журналістам вдалося знайти фотографії інтер’єру та екстер'єру справжнього палацу неподалік від центру Відня, в якому мешкає український олігарх Дмитро Фірташ.
Про це повідомляє програма "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший"), журналісти якої нещодавно відвідали Австрію.
За їх словами, знімки вони знайшли на сайті дизайнерської агенції.
Журналісти помітили, що за маєтком олігарха пильнують понад десять охоронців.
Отриманий ними витяг з австрійського реєстру нерухомості свідчить, що маєток зареєстрований на компанію S-Quad Handels- und Beteiligungs.
Як повідомлялося, 2 травня народні депутати від "Опозиційного блоку" літали у Відень на святкування дня народження Дмитра Фірташа. Серед гостей олігарха журналісти зафіксували Сергія Льовочкіна, Михайла Папієва та Івана Мирного.
У США Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії.
У той же час, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, в Іспанії Фірташа підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні.
В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії "Нафтогаз України". У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.
Зокрема, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету міністрів про передачу державних розподільних газових мереж в господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.