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Журналісти показали фото розкішного маєтку Фірташа у Відні

П'ятниця, 26 травня 2017, 10:32

Журналістам вдалося знайти фотографії інтер’єру та екстер'єру справжнього палацу неподалік від центру Відня, в якому мешкає український олігарх Дмитро Фірташ.

Про це повідомляє програма "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший"), журналісти якої нещодавно відвідали Австрію.

За їх словами, знімки вони знайшли на сайті дизайнерської агенції.

Журналісти помітили, що за маєтком олігарха пильнують понад десять охоронців.

Отриманий ними витяг з австрійського реєстру нерухомості свідчить, що маєток зареєстрований на компанію S-Quad Handels- und Beteiligungs.

 
Будинок у Відні, в якому мешкає Дмитро Фірташ
Фото: програма "Схеми"
 
 
 

Як повідомлялося, 2 травня народні депутати від "Опозиційного блоку" літали у Відень на святкування дня народження Дмитра Фірташа. Серед гостей олігарха журналісти зафіксували Сергія Льовочкіна, Михайла Папієва та Івана Мирного.

У США Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії.

У той же час, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, в Іспанії Фірташа підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії "Нафтогаз України". У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Зокрема, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету міністрів про передачу державних розподільних газових мереж в господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташ і його партнери.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФірташАвстрія
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