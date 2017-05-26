НАБУ застало суддю Вовка в незадекларованому будинку
Суддя Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк перебував у незадекларованому будинку, коли до нього з обшуком прийшли співробітники Національного антикорупційного бюро.
Як повідомили джерела "Української правди" в НАБУ, обшуки проводились і в квартирі, і в будинку.
У свою чергу журналісти bigus.info з посиланням на НАБУ повідомляють, що під час старту обшуків вранці співробітники Бюро застали суддю разом із екс-дружиною у заміському будинку.
Сам Вовк переконував журналістів, що живе у задекларованій квартирі в Києві.
Згідно з витягом з Держреєстру нерухомості, екс-дружина судді Світлана Вовк придбала будинок і землю у Віті-Поштовій у жовтні 2016 року. На цей момент на земельній ділянці триває будівництво ще одного будинку.
Павло Вовк успішно пройшов співбесіду як кандидат до Верховного Суду. У комісії не виникло заперечень щодо кандидатури Вовка попри колекцію годинників судді, 33 вильоти за кордон упродовж 3 років та зв’язки з Сергієм Ківаловим і Олександром Грановським.
Під час співбесіди Вовк переконував, що живе на заощадження.
Як відомо, у п’ятницю, 26 травня, вранці НАБУ прийшло з обшуком в Окружний адмінсуд Києва. Національне антикорупційне бюро також проводило обшук в будинку голови цього суду Павла Вовка.
У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.