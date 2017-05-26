Справу Штепи передали до іншого суду

Справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності терористичної групи, тепер слухатимуть не в Комінтернівському, а в Ленінському райсуді Харкова.

Про це розповіли в Апеляційному суді Харківської області, передає Укрінформ.

"Справу передано з Комінтернівського в Ленінський райсуд за клопотанням голови Комінтернівського суду, бо в цьому суді немає достатнього числа суддів, які мають повноваження для розгляду справи", - зазначили в Апеляційному суді.

Дата початку нового розгляду справи, сказали в суді, поки не призначена.

Як відомо, 23 травня Апеляційний суд Харківської області повернув у Комінтернівський райсуд Харкова справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи на повторний розподіл членів колегії суддів. Раніше розподіл не відбувся через брак суддів: одні пішли у відпустку, інші - на бюлетені.

12 травня Комінтернівський райсуд Харкова задовольнив клопотання захисту про відвід колегії суддів на чолі з Оксаною Маньківською, яка слухала справу екс-мера Слов'янська. Після відведення справу буде направлено на повторний розподіл суддів, і слухання почнуться спочатку, вже вчетверте.

Раніше справу Штепи слухали в Червонозаводському райсуді Харкова, де змінилися дві колегії суддів: під головуванням Дениса Чудовського (звільнений за порушення присяги) та Віктора Єжова (відведено внаслідок відкриття щодо нього провадження за фактом сприяння терористичному угрупованню).

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.