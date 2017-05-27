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Меркель і Трамп поговорили про Україну

Субота, 27 травня 2017, 04:25

Канцлер ФРН Ангела Меркель провела на полях саміту Великої Сімки в Італії двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом, під час якої торкнулася і питання України.

Про це глава німецького уряду повідомила журналістам після завершення першого дня саміту, передає Укрінформ.

"Ми ще раз обговорили тему України, Мінського процесу, а також те, як ми тут можемо спільно добре працювати. Я гадаю, тут у нас розвивається хороша співпраця", - сказала Меркель.

Крім цього, сторони обговорили порядок Великої Двадцятки, в якій Німеччина цього року головує, кліматичну угоду і торгівлю. Меркель зауважила, що хоча її країна і має великий торговий профіцит з США, вона і інвестує туди великі гроші, тому не слід зациклюватися лише на якихось одних цифрах.

Характеризуючи перший день саміту Великої Сімки, Меркель назвала його атмосферу "дуже конструктивною і дуже чесною". Вона наголосила на важливості прийняття заяви про заходи боротьби з тероризмом, а також те, що у питанні конфліктів в Сирії та Лівії думки учасників "багато в чому збігалися".

Однак при обговоренні тем торгівлі і клімату були протиріччя. За словами канцлера, шість лідерів дали чітко зрозуміти американській стороні, привівши "масу аргументів", що вони сподіваються, що США врешті все ж залишаться учасниками Паризької кліматичної угоди. Американська сторона, сказала Меркель, дала чітко зрозуміти, що ще не прийняла рішення, що далі працюватиме над цим.

Продовжаться переговори і щодо торговельних відносин, поки єдності з цим немає. Робочі групи працюватимуть всю ніч, намагаючись виробити якусь взаємоприйнятну позицію; якою вона буде, Меркель прогнозувати не береться.

Що стосується біженців, то окремої заяви, як планувалося, не буде, але проблема буде згадана в заключному документі.

Теми: МеркельТрампМінські угоди
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