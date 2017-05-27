АТО: 61 обстріл, двох військових поранено

Впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння. Двоє українських військових зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовані 34 факти застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських воїнів.

Зокрема, після 18.00 години 26 травня бойовики здійснили декілька обстрілів середньої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм укріплень ЗСУ в районі Широкиного та Чермалика. Також порушення противником домовленостей про незастосування зброї відбулись поблизу Павлополя, Лебединського, Водяного та Гнутового, де бандити неодноразово застосовували різноманітні зразки стрілецької зброї та гранатометів. З такого ж озброєння противник вів вогонь з околиць тимчасово окупованого Донецька по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до Мар'їнки та Красногорівки

Донецький напрямок. На цій частині лінії зіткнення минулої доби відбулось 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Ввечері противник найчастіше бив по позиціях сил АТО, котрі розташовані у південному та східному передмістях Авдіївки. Використовували бандити міномети, найчастіше калібру 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також під ворожим вогнем з 82-мм мінометів опинились опорні пункти ЗСУ поблизу Верхньоторецького. Біля Троїцького бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів. Окрім того, проросійські бандформування вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї біля Пісків.

Луганський напрямок. Тут минулої доби зафіксовано 8 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї.

Майже половина обстрілів відбулась ввечері. Всі в районі Кримського, де ворог бив по оборонних укріпленнях ЗСУ з мінометів різних калібрів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.