Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні АТО поранено двох військових

Субота, 27 травня 2017, 12:35

У зоні проведення АТО за минулу добу двоє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу 27 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу,  загиблих серед українських бійців немає.

"На Луганському напрямку  порушення "тиші" ворогом носили здебільшого епізодичний характер,  найбільш гаряче було у Троїцькому біля Попасної, де бойовики застосували міномети. На Донецькому напрямку обстановка залишається напруженою практично по всі лінії фронту, сталося 19 обстрілів, з них 7 - з важкого озброєння", - повідомив Лисенко. 

Зокрема, бойовики били з гармат калібром 152 мм поблизу Новобахмутівки, обстріл вівся з Ясинуватої. Також вогонь бойовики відкривали поблизу н.п. Зайцеве та на Світлодарській дузі, застосовувалося і важке озброєння. 

Поблизу Донецького аеропорту бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів та стрілецької зброї у Пісках.

У напрямку Маріуполя зафіксовано обстріли з боку бойовиків з мінометів та стрілецької зброї, загалом 34 обстріли, 11 з них - з важкого озброєння. 

"Ворог продовжує застосовувати важке озброєння. Бойовики обстріляли сили АТО у Чермалику, Павлополі та Гнутовому. Найбільш інтенсивні обстріли - у Павлополі, де бойовики випустили близько 30 мін та застосували артилерію", - повідомив Лисенко.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: