В Укрзалізниці розглядають дві причини зіткнення поїздів

Комісія Укрзалізниці розглядає дві можливі причини, внаслідок чого трапилось зіткнення поїздів на Хмельниччині.

Про це повідомив голова наглядової ради Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Наразі розглядаються дві версії. Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива", - зазначив Кравцов.

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Також голова наглядової ради повідомив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації, а Укрзалізниця візьме на себе витрати на лікування постраждалих.

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Прес-служба також повідомляє, що пасажири, що перебували в поїзді, доставлені до місця призначення.

Як повідомлялося, 27 травня о 5:55 годині на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда №139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива. Легкі травми отримали 6 пасажирів, 4 з них діти.