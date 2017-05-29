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АТО: 48 обстрілів, 7 бійців ЗСУ поранено

Понеділок, 29 травня 2017, 07:37

Впродовж доби, 28 травня, російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, зокрема й з систем озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині лінії зіткнення проросійські озброєні бандформування 20 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО.

Так, вже з настанням сутінок противник двічі з 120-мм мінометів обстріляв позиції ЗСУ на підступах до Красногорівки. З мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали українських воїнів в районі Мар'їнки та Чермалика. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького в темну пору доби бандити неодноразово застосовували проти українських захисників гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та різноманітні системи стрілецької зброї.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту відбулось 18 ворожих обстрілів.

Тут незаконні збройні формування використовували гранатомети й стрілецьку зброю, час від часу 82-мм міномети по позиціях ЗСУ у передмісті Авдіївки. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики також з гранатометів били по позиціях сил АТО неподалік Пісків. А з передмістя підконтрольної окупантам Горлівки противник знову вів вогонь з озброєння БМП й легшого піхотного озброєння по укріпленнях ЗСУ в районі Зайцевого.

Луганський напрямок. Тут минулої доби зафіксовано 10 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї, половина з них - за темної пори доби.

Українських воїнів, котрі утримують оборону біля Катеринівки та Кримського, противник ввечері обстрілював з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. Поблизу селищ Валуйське та Донець бойовики вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. А біля Троїцького пізно вночі ворог бив по опорних пунктах сил АТО з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету.

В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців ЗС України отримали поранення та бойові травми.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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