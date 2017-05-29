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Дві третини росіян хочуть Путіна на новий термін

Понеділок, 29 травня 2017, 15:48

Більше половини росіян (66%) хотіли б бачити Володимира Путіна на посту президента РФ після закінчення його нинішнього президентського терміну.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного "Левада-Центром".

Згідно із повідомленням кожен п'ятий (20%) цього б не хотів. Не змогли відповісти 14% учасників опитування, проведеного 19-22 травня серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.

В ході дослідження респондентам було поставлено питання: "Якби вибори президента Росії відбулися в найближчу неділю, прийшли б ви на ці вибори і якщо так - за кого б ви проголосували, якби в списку кандидатів були наступні політики?"

За даними опитування, Путіна підтримали б 63% росіян в цілому і 82% тих, хто готовий голосувати.

За лідера ЛДПР Володимира Жириновського проголосували б 6% росіян в цілому і 8% тих, хто збирається голосувати, за лідера КПРФ Геннадія Зюганова - 3% і 4% відповідно, за опозиціонера Олексія Навального - по 2% відповідно.

По 1% і тих, і інших респондентів підтримують лідера "Справедливої ​​Росії" Сергія Миронова і голови Федерального політкомітету партії "Яблуко" Григорія Явлінського.

Також, як показало опитування, кожен другий опитаний (56%) не вважає, що в РФ до 2018 року може з'явитися лідер, здатний замінити Путіна на посаді президента Росії, після того як закінчиться нинішній президентський термін Путіна. У можливості появи такого лідера не сумніваються 26% росіян. Не змогли відповісти 18%.

Як відомо, чергові вибори президента РФ пройдуть в 2018 році. Президент РФ обирається терміном на шість років. Одне і та ж особа не може обіймати посаду президента РФ більше двох термінів поспіль.

Чинний президент РФ Путін у 2012 році був обраний на цей пост на шість років після внесення змін до Основного закону, що дають йому право бути обраним на другий шестирічний термін.

Як відомо, 19 травня держдума РФ прийняла в другому читанні пакет змін до виборчого законодавства, за якими вибори президента перенесуть на 18 березня 2018 року, тобто на річницю анексії Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінвибориРосія
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