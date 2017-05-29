Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Менше половини нардепів прийшли на всі засідання Ради в травні – КВУ

Понеділок, 29 травня 2017, 16:24

Лише 164 народних депутати із 422 відвідали всі засідання Верховної Ради в травні 2017 року.

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України в рамках проекту "Дослівно".

За даними письмової та електронної реєстрації, 11 народних депутатів пропустили всі 100% засідань Ради в травні. Це позафракційні Едуард Матвійчук, Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Володимир Парасюк, Валерій Богуслаєв із "Волі Народу", "опоблоківець" Євген Бакулін, Петро Сабашук (БПП), а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

Серед фракцій найкраще відвідували засідання Ради в травні депутати Радикальної партії Олега Ляшка, Народного Фронту та БПП.

В середньому на засіданнях були зареєстровані 89% депутатів РПЛ, 85% - НФ, 84% - БПП, 82% - "Самопомочі", 76% - "Батьківщини", 75% - "Відродження", 74% - позафракційних депутатів.

Найгірші показники відвідуваності в "Опозиційного блоку" (68%) та "Волі Народу" (65%).

Загалом у травні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було прийнято в цілому понад 30 проектів законів та постанов. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: