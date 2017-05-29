Суд відмовився судити затриманого на хабарі екс-заступника голови МОЗ

Печерський суд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина.

Про це повідомляє у Facebook член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

За її словами, в ухвалі суду йдеться, що він відмовився судити Василишина, оскільки "була порушена підслідність".

"Людською мовою це означає, що Генпрокуратура не мала права затримувати Василишина і мала передати цю справу НАБУ", - пояснила Устінова.

"Але генпрокурор і голова СБУ так тоді хотіли піару, що пішли на порушення закону і самі взяли Василишина. Тепер він вільний, бо взяли його з порушенням закону", - додала вона.

При цьому в рішенні суду йдеться, що Василишину залишають без зміні міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Роман Василишин

Як повідомлялося 8 липня 2016, правоохоронці затримали на "гарячому" заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина.

"Встановлено, що вказаний посадовець створив систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості в подальшому здійснювати належним чином свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операцій в Олександровській лікарні м. Києва", - повідомили тоді у прокуратурі.

Водночас Вищий спеціалізований суд України визнав, що через порушення підслідності докази, зібрані слідством, можуть бути визнані в суді недопустимими. Про це також неодноразово наголошував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Українська правда