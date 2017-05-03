Інтерпол більше не шукає Ставицького

Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького.

Про це повідомив його адвокат Юрій Іващенко на своїй сторінці Facebook.

"Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу, що скарга Едуарда Ставицького повністю задоволена, його кримінальне переслідування визнано політичним. Комісія взяла до уваги наші аргументи ", - повідомив він.

Як відомо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук.

Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.

На сайті Інтерполу 4 серпня з'явилася інформація, що Ставицький оголошений в розшук по лінії цієї організації.

У грудні 2016 року правоохоронні органи Ізраїлю повідомили, що продовжують розглядати запит Генеральної прокуратури про екстрадицію в Україну колишнього Ставицького.

З відповідним запитом до Ізраїлю їздив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Сам Ставицький в інтерв'ю "Українській правді", перебуваючи в Ізраїлі, стверджував, що отримував пропозицію заплатити кілька мільйонів доларів з закриття справи проти нього.

Генпрокуратура готова запропонувати Ставицькому співпрацю зі слідством.