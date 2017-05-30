Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Яндексі" заперечують звинувачення СБУ про передачу даних в РФ

Вівторок, 30 травня 2017, 00:28

Компанія "Яндекс" відкидає звинувачення Служби безпеки України про те, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав в Росію персональні дані про українських громадян.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ні у співробітників "Яндекс.Україна", ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів "Яндекса". Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо послуги, є найвищим пріоритетом. Зокрема для забезпечення цього, дані про користувачів знеособлені і анонімні", - йдеться в заяві.

"Існують суворі законні процедури, за якими правоохоронні органи можуть звернутися в компанію з вимогою розкрити ті чи інші дані – але на це має бути відповідне рішення суду, і сама компанія повинна визнати його обґрунтованим. Ніякої передачі даних, в якій звинувачують Яндекс, не було", - підкреслили в компанії.

У компанії заявили, що ведуть консультації з юристами щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, СБУ проводила обшуки в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" у кримінальному провадженні за статтею "Державна зрада".

В СБУ заявили, що керівництво компанії незаконно збирало і передавало в Росію персональні дані українських громадян.

Радіо Свобода

Теми: СБУінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: