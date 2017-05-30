В "Яндексі" заперечують звинувачення СБУ про передачу даних в РФ

Компанія "Яндекс" відкидає звинувачення Служби безпеки України про те, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав в Росію персональні дані про українських громадян.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ні у співробітників "Яндекс.Україна", ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів "Яндекса". Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо послуги, є найвищим пріоритетом. Зокрема для забезпечення цього, дані про користувачів знеособлені і анонімні", - йдеться в заяві.

"Існують суворі законні процедури, за якими правоохоронні органи можуть звернутися в компанію з вимогою розкрити ті чи інші дані – але на це має бути відповідне рішення суду, і сама компанія повинна визнати його обґрунтованим. Ніякої передачі даних, в якій звинувачують Яндекс, не було", - підкреслили в компанії.

У компанії заявили, що ведуть консультації з юристами щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, СБУ проводила обшуки в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" у кримінальному провадженні за статтею "Державна зрада".

В СБУ заявили, що керівництво компанії незаконно збирало і передавало в Росію персональні дані українських громадян.

Радіо Свобода