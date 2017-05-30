Через вибух у Багдаді загинули 13 людей

В результаті вибуху біля популярного магазину морозива в центрі Багдада у вівторок вночі загинули 13 осіб, ще 24 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на місцеву поліцію.

Відзначається, що вибухнув автомобіль, в якому була бомба.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ.

Агентство пише, що зараз у мусульман священний місяць Рамадан. Вдень люди дотримуються посту, а після заходу сонця ходять в кафе і ресторани.

У Рамадан в Іраку часто відбуваються теракти.