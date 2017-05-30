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СЦКК: Бойовики обстріляли сільгосппідприємство, почалася пожежа

Вівторок, 30 травня 2017, 07:50

Близько 5 ранку 30 травня бойовики обстріляли сільгосппідприємство "Бахмутський аграрний союз" в населеному пункті Новолуганське.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Відзначається, що терористи вели обстріл з забороненої мінськими домовленостями зброї великого калібру.

"Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з'ясовуються.

Теми: Донбас
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