СЦКК: Бойовики обстріляли сільгосппідприємство, почалася пожежа

Близько 5 ранку 30 травня бойовики обстріляли сільгосппідприємство "Бахмутський аграрний союз" в населеному пункті Новолуганське.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Відзначається, що терористи вели обстріл з забороненої мінськими домовленостями зброї великого калібру.

"Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з'ясовуються.