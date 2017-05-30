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П’яний бойовик ОРДО затримав патруль ОБСЄ на блокпості

Вівторок, 30 травня 2017, 10:56

П’яний бойовик на блокпості неподалік підконтрольного ОРДО смт Олександрівка затримав патруль Спеціальної моніторингової місії.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому 29 травня ввечері.

"28 травня озброєний члени "ДНР", який очевидно був у стані сп’яніння, на 10 хвилин затримав патруль СММ на пункті в’їзду-виїзду неподалік підконтрольного "ДНР" смт Олександрівка (20 км на південний захід від Донецька). Місія поінформувала про це СЦКК", - йдеться у звіті.

У звіті також зазначено, що 27 травня бойовик затримав місію на блокпості неподалік підконтрольного ОРДО с. Набережне.

"27 травня озброєний член "ДНР" затримав патруль СММ на пункті в’їзду-виїзду неподалік підконтрольного "ДНР" с. Набережне (33 км на північний схід від Маріуполя) на 33 хвилини. Місія поінформувала про це СЦКК", - зазначено у звіті.

Окрім того, медпрацівники у Горлівці Донецької області заборонили спілкуватися з постраждалою під час обстрілів особою, оскільки, за словами медиків, спостерігачі мали отримати дозвіл від "керівництва" бойовиків.

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