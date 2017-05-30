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NYT розповіла, як з Росії фінансують маргінальні сили в Європі

Вівторок, 30 травня 2017, 14:50

Американська газета New York Times розкрила російську схему фінансування маргінальних політичних сил у Східній Європі для поширення пропаганди.

У статті наводиться розповідь чеського сталініста Ладислав Кашука, який брав участь в організації мітинигів, повідомляє ЛІГА.net.

Кашука розповів, як отримав повідомлення у Facebook, де на суміші російської і чеської йому запропонували гроші за організацію вуличної демонстрації. Він мав купити атрибутику, щоб організувати в Празі протест проти НАТО та влади України. Згодом Кашука мав викласти відео "протесту" в інтернет.

За словами Кашуки, влітку 2014 року він отримав 1,5 тис. євро від адепта російських національних ідей Олександра Усовського. Про цей випадок стало відомо після того, як українські хакери викрали переписку у Facebook та електронній пошті.

"Ця співпраця показала на найбільш низовому рівні особливо таємний аспект російської стратегії впливу: активістів-фрілансерів, які просувають ідеї РФ за кордоном, отримуючи підтримку від російських олігархів та інших наближених до Кремля осіб, а не конкретно від держави Росії", - пише NYT.

Усовський і йому подібні найманці інформаційного фронту РФ, повідомляє автор статті, роблять ставку на політичних маргіналів в Чехії, Угорщині, Польщі і Словаччини, але їх зусилля "дають невеликий вихлоп".

"Його (Усовського, - ред.) спілкування дає можливість поглянути на російський образ мислення, їх амбіції і розчарування. Особливо примітні його зв'язки з канцелярією російського націоналіста-мільярдера під санкціями США Костянтина Малофєєва", - підкреслює журналіст NYT.

У статті також йдеться про підтримку "друзями Путіна" ультраправих угорців з "Йоббіка", неофашистською воєнізованої групи "Угорська гвардія" та інших радикалів.

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