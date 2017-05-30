Прокуратура відкрила провадження через інформаційну війну Росії

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження щодо розв’язання посадовцями Російської Федерації та АР Крим гібридної війни.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України", - заявляє СБУ.

Як сказано у повідомленні, важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар.

Зазначається, що справу було порушено за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.

При цьому конкретні прізвища не називаються.

Крім того, у відомстві наголосили, що слідство розглядатиме факти створення умов для незаконної анексії півострова, штучного формування у кримчан ненависті до народів України, зокрема через ЗМІ та Інтернет-ресурси.

СБУ збирала інформацію щодо конкретних злочинних дій російських спецслужб в інформаційному полі України, особливо Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко в серпні 2016 року назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Софія Лукашова, для УП