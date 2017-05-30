Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура відкрила провадження через інформаційну війну Росії

Вівторок, 30 травня 2017, 16:19
Прокуратура відкрила провадження через інформаційну війну Росії

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження щодо розв’язання посадовцями Російської Федерації та АР Крим гібридної війни.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України", - заявляє СБУ.

Як сказано у повідомленні, важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар.

Зазначається, що справу було порушено за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.

При цьому конкретні прізвища не називаються.

Крім того, у відомстві наголосили, що слідство розглядатиме факти створення умов для незаконної анексії півострова, штучного формування у кримчан ненависті до народів України, зокрема через ЗМІ та Інтернет-ресурси.

СБУ збирала інформацію щодо конкретних злочинних дій російських спецслужб в інформаційному полі України, особливо Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко в серпні 2016 року назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Софія Лукашова, для УП

Теми: СБУРосіяпропагандаЗМІвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
Спецпризначенці СБУ відсвяткували 400-ту знищену ворожу ціль
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Сербський суд відмовив Україні в видачі колишнього генерала СБУ Наумова
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: