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Поліцейські показали, як на велосипедах затримуватимуть злодіїв

Вівторок, 30 травня 2017, 19:18

Близько тисячі велопатрульних чергуватимуть на вулицях України влітку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відкриття велопатруля у Білій Церкві.

"У всіх великих містах України, там де є паркові зони відпочинку, скрізь буде працювати велопатруль. Близько тисячі чоловік використовуватимуть цей вид патрулювання", – зазначив він.

За словами міністра, поліцейські виконують програму екологічної чистоти патрулювання територій.

Окрім того, на сайті Нацполіції опублікували відеоролик, на якому поліцейські на велосипедах демонструють, яким чином планують затримувати порушників.

Українська правда

Теми: Аваковполіція
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