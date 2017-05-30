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У МЗС очікують, що зустріч лідерів "нормандського формату" відбудеться влітку

Вівторок, 30 травня 2017, 23:30

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль допускає зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) улітку.

Про це вона повідомила в ефірі "5 каналу".

"Я думаю, зустріч улітку цілком реальна. Пані Меркель дуже заангажована в цей процес, і попередньо обговорювалося питання, що ця зустріч відбудеться після її повернення з літніх канікул", - сказала вона.

При цьому заступник міністра зазначила, що ще не знає результатів зустрічі заступників міністрів "нормандської четвірки", що відбулася у вівторок у Берліні.

Як відомо, раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за проведення переговорів лідерами країн "нормандського формату" найближчим часом.

Українські новини

Теми: МЗСміжнародні відносини
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