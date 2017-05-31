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Втручання РФ у вибори: Сенат США зацікавився ще двома соратниками Трампа

Середа, 31 травня 2017, 03:26

Американський конгрес подав запити на отримання інформації колишньому співробітникові прес-служби Білого дому Борису Епштейну і юристу президента Дональда Трампа Майклу Коену.

Про це повідомив телеканал ABC News, передає Інтерфакс-Україна.

Епштейн отримав запит комітету Сенату з розвідки. Він виріс в Москві, отримав освіту в Джорджтаунському університеті, де познайомився з сином Дональда Трампа Еріком. Під час передвиборчої кампанії 2016 року працював в команді Трампа.

Незабаром після виборів він оримав посаду старшого радника перехідного уряду і директора зі зв'язків з громадськістю перед інавгурацією.

У березні Епштейн отримав посаду в прес-службі Білого дому, проте незабаром був звільнений. В адміністрації президента не пояснили причин звільнення. Зараз він працює політичним аналітиком для ЗМІ.

За інформацією BBC News, виклик від двох комітетів конгресу отримав юрист Трампа Майкл Коен. Він сказав, що відхилив виклик через неясність формулювання питань, "на які неможливо відповісти".

Раніше конгресмени подавали аналогічні запити радникам Дональда Трампа Майклу Флінну, Роджеру Стоуну, Полу Манафорту і Картеру Пейджу.

Теми: ТрампСШАРосія
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