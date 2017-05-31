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НАБУ та САП взялися за суддю, справу якого вела і закрила ГПУ

Середа, 31 травня 2017, 05:38
НАБУ та САП взялися за суддю, справу якого вела і закрила ГПУ

НАБУ та САП повідомили про підозру судді Дзержинського районного суду м. Харкова, який вимагав хабар за прийняття рішення в інтересах однієї зі сторін процесу.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За версією слідства, цей суддя вимагав неправомірну вигоду в розмірі 75 тис. грн. Кримінальне провадження за даним епізодом відкрито ще в березні 2015 року. Його розслідуванням займались слідчі в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, однак складу злочину не знайшли і провадження закрили.

У травні 2016 року детективи НАБУ витребували дане кримінальне провадження у ГПУ та після вивчення визначили його перспективним. В липні цього ж року керівник САП скасував постанову про закриття справи.

"Проте за кілька днів потому Генеральний прокурор України скасовує постанову керівника САП про відновлення розслідування", - йдеться у повідомленні.

Тим не менш, детективи НАБУ та прокурори САП наполягали на необхідності відновлення розслідування щодо судді з Харкова.

"Переконати Генерального прокурора вдалось лише в жовтні 2016-го. З 28 жовтня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування обставин скоєння злочину суддею Дзержинського райсуду м. Харкова", - зазначили в НАБУ.

Повідомляється також, що підозрюваний суддя водночас є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні, яке розслідували детективи НАБУ. Наразі справа про отримання ним неправомірної винагороди у розмірі 800 дол. США слухається у Полтавському районному суді Полтавської області.

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураГенпрокуратураХарків
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