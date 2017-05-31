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Бойовики обстріляли дитячий табір у Волноваському районі

Середа, 31 травня 2017, 06:27
Бойовики обстріляли дитячий табір у Волноваському районі

Бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру у с. Зелений Гай Волноваського району Донеччини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Про обстріл повідомив охоронець виховного закладу. Слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції обстежила територію та встановила, що у приміщені їдальні пошкоджено 3 вікна та ще стільки ж у корпусах № 1 та 4.

Постраждалих немає - під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було.

 
police.dn.ua

Перший заїзд дітей планується вже у червні.

 

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Теми: Донбасбойові діїАТО
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