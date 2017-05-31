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Окупанти оштрафували кримського татарина за прапор із тамгою

Середа, 31 травня 2017, 07:22

Аметхана Юсупова, кримського татарина, затриманого в окупованому Криму в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня, оштрафували на 10 тисяч російських рублів.

Про це повідомляє видання "15 хвилин".

Так званий Бахчисарайський районний суд у вівторок, 30 травня, виніс перше рішення в "адміністративній справі" щодо кримських татар, які 18 травня їхали на автомобілях з кримськотатарськими прапорами.

В ході засідання "суду" були заслухані свідчення "свідків", які не змогли точно пояснити, чи бачили вони Аметхана Юсупова 18 травня.

"Загалом, як і очікувалося, було два свідки, які точно не змогли визначити, чи бачили вони саме Юсупова Аметхана 18 травня, чітко не пояснили, як вони зрозуміли, що це була колона, і чи були на машині Аметхана прапори. Також свідки заплуталися, це була мазда 3 або 6, рапорти і протоколи в матеріалах справи теж мають багато питань і не відповідностей, як мінімум в частині звинувачень проти Аметхана", - повідомив на своїй сторінці в Facebook активіст Сервер Мустафаєв.

Бахчисарайський "суд" продовжить розгляд цієї "справи" щодо інших кримських татар в середу, 31 травня.

Теми: Кримкримські татариокупаціяанексіясуд
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