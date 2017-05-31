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ЗМІ: Трамп роздавав свій номер телефону державним лідерам

Середа, 31 травня 2017, 09:13

Президент США Дональд Трамп в порушення протоколу роздавав світовим лідерам номер свого мобільного телефона.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерела.

"Президент Трамп роздавав його номер телефону світовим лідерам і закликав дзвонити йому напряму, що порушує дипломатичний протокол і викликає занепокоєння щодо безпеки режиму і таємності комунікацій головнокомандувача США", - пише видання.

Йдеться про лідерів Канади та Мексики

"З двох лише прем’єр Канади Джастин Трюдо скористався нагодою", - додає видання.

Трамп також обмінявся телефонами з президентом Франції Еммануелем Макроном, пише видання з посиланням на неназваного французького чиновника.

Між тим, видання зазначає, що в жодній державі не відповіли на їхні запити щодо цієї інформації.

Українська правда

Теми: США
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