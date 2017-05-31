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МЗС буде готове до візового режиму з РФ, у разі потреби

Середа, 31 травня 2017, 12:43

Міністерство закордонних справ України буде підготовлено до введення візового режиму з Російською Федерацією в разі прийняття відповідного політичного рішення.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца в ході прямої телефонної лінії з читачами видання "КП в Україні" в середу.

"Питання введення візового режиму з Російською Федерацією, дійсно, надзвичайно складне. МЗС буде готовий до введення, якщо буде прийнято відповідне політичне рішення", - заявила вона.

"Нам потрібно дуже виважено і збалансовано підходити до нашої стратегії щодо візового режиму з Російською Федерацією", - додала Беца.

Вона зазначила, що в першу чергу треба враховувати, що в РФ перебувають 3-4 мільйони громадян України.

Також вона підкреслила, що "у нас є територія Криму тимчасово окупована, тобто як тоді буде діяти в'їзд на територію Криму, якщо Росія введе дзеркальні заходи - візовий режим?" "Це ж все-таки наша територія, ми ж не будемо в'їжджати туди за візами", - зазначила вона.

Беца уточнила, що третім аспектом є "неконтрольована ділянка кордону, який існує і через який Росія продовжує поставляти зброю, найманців і техніку на непідконтрольну територію".

За словами представниці МЗС, також важлива технічна готовність МЗС до введення такого режиму.

Вона нагадала, що Україна в РФ має п'ять дипломатичних представництв: посольство, два генконсульства і два консульства.

"І звичайно, якщо вводиться візовий режим, нам потрібно буде набагато більше людей, набагато більше співробітників, які працюватимуть в Росії, для того, щоб надати візу. Також буде потрібна і технічна база, і матеріальна база, нам будуть потрібні додаткові кошти", - пояснила Беца.

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