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Екс-депутат Фірсов запускає альтернативу Опоблоку на Донбасі

Середа, 31 травня 2017, 14:00

Колишній депутат Єгор Фірсов і його команда ініціюють політичну силу для створення проукраїнської альтернативи "Опозиційному блоку" і Партії регіонів на Донбасі.

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Якщо в Україні немає політичної сили, яка могла б якісно і системно працювати з населенням в південних і східних регіонах (я не беру до уваги п'яту колону) і протистояти там реваншу проросійських сил, залишається тільки зробити її самостійно. Іншого виходу немає", - написав він.

За його словами, вже зібралася невелика ініціативна група, яка домовилася діяти спільно, а це Денис Казанський, Єгор Фірсов, Микола Малуха, Руслан Калінін, Денис Каплунов, Олексій Митасов, Олег Зонтов.

"Також допомагати нам буде Сергій Гармаш (головний редактор видання" Острів "- УП). Це, звичайно, поки що не партія, а тільки ініціатива по створенню партії. Створення політичної сили - це довгий і важкий труд (якщо у тебе звичайно немає мільйона доларів і благословення когось з олігархів). Але, як відомо, довга дорога завжди починається з першого кроку", - написав Фірсов.

"Східні регіони - як були, так і залишаються нашим ведмежу кутом, де не працює толком ні влада, ні українська опозиція. На жаль, на неофіційному рівні в багатьох партійних офісах існує думка, що Донбас в електоральному плані для них безперспективний, тому немає сенсу витрачати на нього ресурси і час ", - пише Фірсов.

"Таким чином виникає свого роду замкнуте коло - на Донбасі зберігається монополія регіоналів, тому що інші з регіоном не працюють, а не працюють з регіоном тому, що "там все одно тільки за регіоналів голосують", - додав він.

За його словами, через це активна, проукраїнська молодь просто їде з Донбасу, бо не бачить там жодних перспектив і не хоче жити в "заповіднику совка". Залишається електорат "регіоналів".

За його словами, робоча назва нової партії - "Альтернатива", "оскільки в проблемних регіонах надто вже часто доводиться чути фразу "альтернативи немає".

Як відомо, з'їзд партії БПП "Солідарність" 25 березня ухвалив рішення відібрати депутатський мандат у Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які вийшли з фракції БПП. 

Фірсов заявив про вихід з фракції на початку лютого та зазначив, що хотів вийти з фракції ще тоді, коли вона не підтримала рішення про позбавлення мандата Ігоря Кононенка

Фірсов балотувався в парламент на довиборах 17 липня 2016 року по 206 округу в Чернігові, однак програв вибори самовисуванцю Максиму Мікітасю, який не відвідує 70% засідань ВР.

Українська правда

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Теми: Донбас
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