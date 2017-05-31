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Кучма: На Донбасі необхідна поліцейська місія ОБСЄ

Середа, 31 травня 2017, 18:29

Колишній президент України, представник України в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що Україна повинна наполягати на введенні поліцейської місії ОБСЄ на Донбас.

Про це він у середу сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Необхідно кричати про те, що відбувається в Україні, щоб всі зрозуміли, що на території колишнього Союзу (СРСР) з'являється ще один заморожений конфлікт, і ми бачимо, що у Росії немає ніякого бажання, щоб він пропав. Це буде не Придністров'ї, тому що у них немає кордонів з РФ, а у нас понад 400 км... Спочатку чекали рішення Радбезу ввести миротворчу місію - немає. Багато розмов було, щоб ввести поліцейську місію - на цьому треба наполягати, щоб взяти під контроль лінію розмежування і кордон" , - сказав він.

Кучма також нагадав, що українська сторона виступає за створення при ТКГ робочої групи з питань кордону.

"Робоча група необхідна, щоб обговорити цю проблему. Механізмів, як передати кордон, немає... Це дуже складна річ, тому я говорю про миротворчі сили, щоб хоча б ОБСЄ туди пустили, щоб вони для початку хоча б ввели якийсь контроль", - додав він.

Представник України в ТКГ також повідомив, що Україна поки не отримала підтвердження щодо заручників, яких готові звільнити бойовики в рамках обміну.

Також, Кучма очікує, що за підсумками найближчих переговорів лідерів країн "нормандського формату" вони озвучать спільну позицію щодо ситуації на Донбасі.

"Хочеться, щоб пройшов "нормандський формат" в новому форматі: вони вийшли всі і зробили хоча б спільну заяву, як дивляться на проблему в Україні, а не так, що зустрічаються керівники, розійшлися і кожен висловлює свою думку", - сказав він, додавши, що за підсумками зустрічі 30 травня на рівні заступників міністрів закордонних справ не було загального комюніке.

Кучма також висловив надію на те, що новий президент Франції Еммануель Макрон сприятиме активізації "нормандського формату".

"Мені здається, що особливим чином повинен зіграти новий президент Франції. Дивлячись на нього і слухаючи його, здається, що він не та людина, яка кидає слова на вітер просто так. У нього є бажання показати, що Франція - одна з важливих країн", - сказав він.

Крім того, Кучма вважає, що важливим є те, яку позицію щодо України займе Президент США Дональд Трамп.

Теми: ДонбасКучма
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