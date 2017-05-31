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День в АТО: 10 обстрілів, втрат немає

Середа, 31 травня 2017, 22:26

Проросійські бойовики у середу 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, не застосовуючи при цьому важкого артилерійського озброєння.

Як повідомляє прес-центр АТО, впродовж дня обстановка на Донбасі частково стабілізувалась, проте на окремих ділянках лінії зіткнення обстріли з боку проросійські НЗФ не припинились.

На Приморському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО - з 82-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів неподалік Чермалика.

"Донецький напрямок. На цій частині фронту бандформування 4 рази обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у південному передмісті Авдіївки. Застосовували бойовики гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Окрім того, по одній з наших позицій вів вогонь ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах 4 рази. Зокрема, двічі під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонні укріплення сил АТО в районі Донця. А поблизу Новотошківського бойовики випустили в бік українських позицій більше десятка 82-мм мін. Там же зафіксовано ведення вогню снайпером противника.

Станом на 18:00, з початку доби, втрат серед українських воїнів не було.

Українська правда

Теми: АТО
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