У Польщі затримали "нічного вовка" через загрозу безпеці країни
Польські прикордонники затримали в місті Мисловіце на півдні країни громадянина Росії, який становить загрозу для безпеки країни.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на польський сайт Interia.pl.
Згодом з'ясувалося, що затриманий - член прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки".
"Можу підтвердити, що у рамках перевірки легальності перебування, у Мисловицях перевірено групу з 36 осіб, одну з яких затримано. В системі Шенген її позначено як особу, яка становить загрозу для безпеки країни", - заявила представник прес-служби прикордонної служби РП Йоанна Рокицьких .
За її словами, затриманий буде переданий російській стороні.
Російські ЗМІ повідомили, що затриманим виявився член байкерського клубу "Нічні вовки" Микола Логінов.
Як відомо, група російських байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".