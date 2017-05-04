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У Польщі затримали "нічного вовка" через загрозу безпеці країни

Четвер, 4 травня 2017, 02:56

Польські прикордонники затримали в місті Мисловіце на півдні країни громадянина Росії, який становить загрозу для безпеки країни.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на польський сайт Interia.pl.

Згодом з'ясувалося, що затриманий - член прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки".

"Можу підтвердити, що у рамках перевірки легальності перебування, у Мисловицях перевірено групу з 36 осіб, одну з яких затримано. В системі Шенген її позначено як особу, яка становить загрозу для безпеки країни", - заявила представник прес-служби прикордонної служби РП Йоанна Рокицьких .

За її словами, затриманий буде переданий російській стороні.

Російські ЗМІ повідомили, що затриманим виявився член байкерського клубу "Нічні вовки" Микола Логінов.

Як відомо, група російських байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".

Теми: ПольщаРосія
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