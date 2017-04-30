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Група байкерів з "Нічних вовків" потрапила до Польщі через Брест

Неділя, 30 квітня 2017, 19:39

Група російських байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".

Про це пише білоруське видання TUT.by.

30 квітня "Нічні вовки" зустрілися з журналістами у будівлі Генконсульства Росії у Бресті (Білорусь), під час прес-конференції лідер клубу Олександр "Хірург" Залдостанов заявив, що основна колона практично не має шансів потрапити ЄС.

Згодом  стало відомо, що "Нічні вовки" виїхали з Бреста, їх пустили в Польщу.

Залдостанов повідомив, що кордон перетнули 9 мотоциклів, більшість з них - з європейськими номерами: Польщі, Німеччини, Словаччини, один мотоцикл з російським номером.

Після цього байкери продовжили рух маршрутом мотопробігу "Дороги перемоги. На Берлін" - Москва, Смоленськ, Мінськ, Брест, Варшава,  Вроцлав, Будапешт, Братислав, Прага, Дрезден, Берлін.

Залдостанов відомий своєю підтримкою політики президента РФ Володимира Путіна та антизахідними висловлюваннями.

Як відомо, у попередні два роки польські прикордонники не пропускали "Нічних вовків" через кордон з Білоруссю в рамках пробігу, проте окремим групам "Нічних вовків" вдавалося перетнути кордон в інших пунктах пропуску і до Берліна байкери доїжджали.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПольща
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