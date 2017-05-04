Геращенко: Путін шукає способи для зупинки "Нормандського формату"
Російський президент Володимир Путін домагається, щоб "Нормандський формат" переговорів (Україна, Росія, Німеччина, Франція) щодо вирішення конфлікту на Донбасі призупинив свою роботу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.
Спочатку вона написала, що для призупинення він може використати виборчі процеси в Німеччині і Франції.
"Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу", - написала вона.
"Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат (Україна, Росія, ОБСЄ – ред.) похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані", - додала вона.
Пізніше вона уточнила, що "Путін і РФ хоче цим (виборами – ред.) скористатися і поставити нормандський і похідний від нього мінський процес на паузу".
"І робить все, аби відтягти виконання Мінських угод. І це впливає на вирішення тих питань, що ми обговорюємо в Мінську, і які залишаються заблокованими, Натомість, варто подякувати нашим європейським партнерам, що попри все, тема Донбасу залишається важливою", - написала вона.
"РФ шукає будь-який привід для дискредитації і нівеляції як нормандського формату так і мінського процесу. Тобто, Путін хотів би поставити нормандський на паузу. Але і ми, і наші партнери проти цього", - написала Геращенко.
Українська правда