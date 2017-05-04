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Геращенко: Путін шукає способи для зупинки "Нормандського формату"

Четвер, 4 травня 2017, 14:16

Російський президент Володимир Путін домагається, щоб "Нормандський формат" переговорів (Україна, Росія, Німеччина, Франція) щодо вирішення конфлікту на Донбасі призупинив свою роботу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

Спочатку вона написала, що для призупинення він може використати виборчі процеси в Німеччині і Франції.  

"Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу", - написала вона.

"Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат (Україна, Росія, ОБСЄ – ред.) похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані", - додала вона.

Пізніше вона уточнила, що "Путін і РФ хоче цим (виборами – ред.) скористатися і поставити нормандський і похідний від нього мінський процес на паузу".

"І робить все, аби відтягти виконання Мінських угод. І це впливає на вирішення тих питань, що ми обговорюємо в Мінську, і які залишаються заблокованими, Натомість, варто подякувати нашим європейським партнерам, що попри все, тема Донбасу залишається важливою", - написала вона.

"РФ шукає будь-який привід для дискредитації і нівеляції як нормандського формату так і мінського процесу. Тобто, Путін хотів би поставити нормандський на паузу. Але і ми, і наші партнери проти цього", - написала Геращенко.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоДонбасвибори
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