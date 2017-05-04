Нацрада суспільного мовлення підписала контракт з Аласанією

Наглядова рада суспільного мовлення підписала контракт з обраним на посаду голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" екс-гендиректором Національної телекомпанії України Зурабом Аласанією.

Про це у четвер повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з контрактом, глава правління приступає до виконання своїх обов'язків з 13 травня.

Наглядова рада обиратиме членів правління ПАТ на конкурсі 15 травня.

"Одним з перших моїх кроків стане впровадження електронного документообігу", - сказав Аласанія після підписання контракту.

Як відомо, 10 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

Аласанія набрав 10 голосів членів НС, тоді як його основний конкурент глава Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрав у другому турі сім голосів "за".

За підсумками першого голосування обидва вони набрали по вісім голосів, ще один голос був відданий Роману Вибрановському.

Згідно з умовами конкурсу, глава правління Суспільного мовлення має посадовий оклад в сумі 76,8 тис. грн "плюс" надбавки, доплати і премії на підставі рішень наглядової ради.

З переможцем конкурсу підписується контракт терміном на чотири роки, з правом на повторне призначення на підставі конкурсу.

Аласанія 1 листопада 2016 року повідомив про звільнення з посади гендиректора НТКУ за власним бажанням з огляду на проблеми з бюджетом пісенного конкурсу "Євробачення-2017", аналогічних складнощів з держфінансуванням формованого в Україні на базі НТКУ Суспільного мовлення, а також значним психологічним навантаженням через тиск з боку громадськості і політиків.