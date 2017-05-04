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Україну і Росію можуть на 3 роки відсторонити від участі в Євробаченні

Четвер, 4 травня 2017, 16:27

Європейський мовний союз, що організовує пісенний конкурс Євробачення, на наступному тижні розгляне питання про застосування санкцій до України і Росії за ситуацію, яка склалася в цьому році.

Про це німецькому виданню ZDF Heute повідомив глава оргкомітету конкурсу Франк-Дітер Фрайлінг, передає "Телекритика".

За його словами, своє рішення союз оголосить вже після конкурсу, ймовірно, в рамках засідання 12 червня.

Фрайлінг уточнив, що не сумнівається в тому, що країни будуть покарані, питання полягає лише в тому, які саме санкції це будуть.

Статут ЄМС передбачає, зокрема, такі санкції, як грошовий штраф, позбавлення спонсорської підтримки, відсторонення від участі в конкурсі на строк до трьох років та ін.

Глава оргкомітету Євробачення нагадав, що, організовуючи конкурс, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити виступ всіх учасників, але не виконала його щодо російської представниці - співачки Юлії Самойлової.

Однак, за його словами, і Росія порушила правила конкурсу, оскільки представники її делегації не були присутні на обов'язкових попередніх зустрічах в Києві на початку року.

Нагадаємо, в березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, оскільки вона відвідувала анексувати Крим.

У зв'язку з цим російський медіахолдинг ВГТРК (канали "Росія-1", "Росія-24", "РТР-Планета" і ін.) і "Перший канал" офіційно відмовилися від трансляції конкурсу в цьому році.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіяЄвробачення
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