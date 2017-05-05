Спостерігачі СЦКК потрапили під обстріл бойовиків – Міноборони

У четвер близько 18 години бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Безіменне. Під обстріл потрапили як військовослужбовці ЗСУ, які перебували у складі спостережної групи СЦКК, так і представники російської сторони СЦКК.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Так, з метою дискредитації Уряду України, здійснення провокації по відношенню до військовослужбовців Збройних Сил України, вчора 04 травня, близько 18-ї години НЗФ ОРДО здійснили обстріл по населеному пункту Безіменне", – заявили в Міноборони.

Там зазначають, що при висуванні фейкових звинувачень незаконні збройні формування не враховують відстані між населеними пунктами, нехтують характером місцевості, тактико-технічними характеристиками озброєнь, "а особливо тим фактом, що Збройні Сили України виконуючи Мінські домовленості повністю відвели від ліні розмежування важке озброєння у тому числі й танки".

У четвер, 4 травня, глава Донецької ОблВЦА Павло Жебрівський повідомив, що СЦКК дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, в п'ятницю ремонтники спробують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда