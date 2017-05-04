Для ремонту ДФС домовилися про "тишу" – Жебрівський
Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування на Донбасі дав гарантії припинення вогню на 5-7 травня, в п'ятницю ремонтники спробують відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.
Про це у четвер на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької ОблВЦА Павло Жебрівський.
"Донецька фільтрувальна станція все ще знеструмлена. СЦКК дала гарантії режиму тиші на 5-7 травня. Ремонтники планують вийти завтра в район ДФС, визначити характер пошкоджень і зробити усе необхідне для відновлення водопостачання", - написав він.
Жебрівський додав, що наразі в Авдіївку вода подається за графіком.
"Для кількох вулиць приватного сектору (стара Авдіївка) Головне управління ДСНС України у Донецькій області підвозить воду водовозами", - написав він.
Як відомо, 2 травня Жебрівський повідомив, що Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено.
Українська правда