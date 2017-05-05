Підрив авто місії ОБСЄ: Тимчук хоче пояснень щодо другої машини

СММ ОБСЄ повинна дати пояснення, хто знаходився в другій машині місії під час підриву поблизу населеного пункту Пришиб на Луганщині 23 квітня 2017 року.

Таку думку висловив лідер групи "Інформаційний спротив" народний депутат "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"За нашими даними, у другому автомобілі місії перебували громадяни РФ з числа спостерігачів ОБСЄ. Сам підрив був спланований російськими спецслужбами і здійснений виконавцями з "МГБ ДНР", але вийшла промашка – було підірвано не той автомобіль", – пише він.

"Мета провокації гранично зрозуміла – дати Путіну привід розкручувати карту "українського тероризму", нібито через якого загинули російські громадяни в міжнародній місії", – вважає нардеп.

Як відомо, 4 травня в мережі було опубліковано відео, де зафіксовано момент, коли під час проїзду транспортного засобу, що перевозив спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній угрупованню "ЛНР" території Луганської області, вибухнула придорожня бомба.

Як повідомлялося, зранку 23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням "ЛНР" частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський фельдшер Джозеф Стоун – перший член місії ОБСЄ, що помер за три роки збройного конфлікту на території України.

Окрім того, тоді ж були госпіталізовані ще двоє членів патруля місії – громадяни Німеччини та Чехії.

В угрупованні "ЛНР" звинуватили у підриві автомобіля ОБСЄ "підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу".

Натомість у Міністерстві закордонних справ України вважають, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі є спробою Москви і підтримуваних нею бойовиків залякати спостерігачів. Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як теракт.