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Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України

Субота, 6 травня 2017, 13:07
Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України

В заручниках у бойовиків ОРДЛО перебувають 128 громадян України, окрім того 10 - ув'язнені в  Росії.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується у Донецьку і Луганську, ще десятеро - в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими", - повідомив він.

Тандіт зазначив, що за останні півтора року ця тема максимально заполітизована.

"Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – зазначив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяполоненіСБУ
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