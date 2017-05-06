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Російського фотографа не пустили в Україну висвітлювати "Євробачення"

Субота, 6 травня 2017, 23:07

Українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Директор об'єднаної дирекції фотоінформації RT Олександр Штоль заявив, що українські прикордонники пред'явили Сітдікову постанову про відмову у в'їзді в Україну, вмотивовану неможливістю підтвердити мету перебування в країні.

В інформагентстві стверджують, що акредитація в Сітдікова була оформлена "по всій формі", при собі він мав роздруківку з її підтвердженням. Однак прикордонники нібито зажадали у нього офіційний лист із запрошенням від організаторів конкурсу.

За даними сайту "Миротворець", Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

Як відомо, у березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, яка мала брати участь у "Євробаченні" від Росії, оскільки вона відвідувала анексований Крим. У зв'язку з цим російський медіахолдинг ВГТРК (канали "Росія-1", "Росія-24", "РТР-Планета" і ін.) і "Перший канал" офіційно відмовилися від трансляції конкурсу. 

Dt.ua

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Теми: ЗМІРосіяЄвробачення
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