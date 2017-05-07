Геращенко: Єльченку буде що розповісти в РБ ООН про сексуальне насильство

15 травня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати на тему "Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму", в яких візьме участь український посол Володимир Єльченко.

Про це написала перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, Єльченку "буде що сказати на цю страшну тему".

Вона назвала кричущим факт сексуального домагання з боку бойовика ОРДО по відношенню до представниці СММ ОБСЄ, про яке нещодавно повідомили в місії.

"Страшно уявити, що твориться на окупованих територіях по відношенню до цивільного населення і як там себе поводять озброєні нелюди по відношенню до жінок. Саме тому ми так добиваємося допуску на окуповані території міжнародних моніторингових місій з прав людини і так наполегливо запрошуємо відвідати Україну спецпредставників Генсека ООН з питань захисту прав жінок і дітей, а також з питань сексуального насильства в умовах конфлікту", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що так само жорстко засуджує виявлені факти сексуального насильства з боку представників українських силових структур.

"Цьому немає виправдання, і ці люди, якими б героями вони не були до здійснення злочину, мають нести повну відповідальність за свої злочини (тут пригадуються деякі депутати від "Самопомочі", які вривалися в суди і захищали відвертих ґвалтівників і насильників, тільки тому, що ті колись служили в батальйоні)", - додала перший віце-прем'єр.

"В цьому контексті ще важливішою і актуальнішою є ратифікація Стамбульської конвенції, і ми робитимемо все для її прийняття вже цієї парламентської сесії", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, в СММ ОБСЄ заявили, що днями в ОРДО член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені.