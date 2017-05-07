СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку бойовика ОРДО

СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі.

Про це йдеться у звіті місії станом на вечір 5 травня, опублікованому 6 травня.

"Член патруля СММ жіночої статі зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, озброєного автоматом (АК-47), який погрожував, що не дозволить патрулю Місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом і поінформував СЦКК про те, що трапилося", - повідомили в СММ.

Населені пункти Петрівське та Роздольне Старобешевського району Донецької області перебувають під контролем бойовиків ОРДО.

Крім того, у звіті повідомляється, що озброєні члени "ДНР" відмовили патрулю Місії у в’їзді до Сідового та до смт Старомихайлівка (15 км на захід від Донецька). СММ поінформувала про ці інциденти СЦКК.

Також двічі 4 травня члени так званої "ДНР" на контрольному пункті в’їзду-виїзду в смт Оленівка (23 км на південний захід від Донецька) наполягали на проведенні огляду вмісту причепів автомобілів Місії.

Крім того, члени "ДНР" зупинили патруль Місії на блокпості в смт Олександрівка (20 км на південний захід від Донецька) і пропустили спостерігачів лише після того, як провели огляд обох автомобілів СММ.

Також повідомляється, що озброєний чоловік затримав патруль Місії на 16 хвилин, коли команда Місії прямувала до місця, де встановлена камера СММ у Петрівському.

Як повідомлялося, зранку 23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням "ЛНР" частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський фельдшер Джозеф Стоун – перший член місії ОБСЄ, що помер за три роки збройного конфлікту на території України.

Окрім того, тоді ж були госпіталізовані ще двоє членів патруля місії – громадяни Німеччини та Чехії.

В угрупованні "ЛНР" звинуватили у підриві автомобіля ОБСЄ "підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу".

Натомість у Міністерстві закордонних справ України вважають, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі є спробою Москви і підтримуваних нею бойовиків залякати спостерігачів. Служба безпеки України кваліфікувала інцидент як теракт.

4 травня в мережі було опубліковано відео, де зафіксовано момент, коли під час проїзду транспортного засобу, що перевозив спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній угрупованню "ЛНР" території Луганської області, вибухнула придорожня бомба.