Доба в зоні АТО минула без втрат

За минулу добу загиблих і поранених внаслідок бойових дій в зоні АТО немає.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в понеділок.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден український воїн не загинув і не зазнав поранень", - сказав він.

Лисенко повідомив про значне загострення обстановки на Луганському напрямку, зокрема в Новоайдарському та Попаснянському районах.

За його словами, противник повернувся до тактики масштабного застосування важкого озброєння на ключових ділянках фронту.

"Такої артилерійської канонади на Луганському напрямку не було чути вже дуже давно", - зазначив Лисенко.

Всього на Луганському напрямку було зафіксовано 20 обстрілів, лише 1 з яких не з важкого озброєння.

Водночас на Донецькому напрямку відбувся 21 обстріл, з яких 12 із важкого озброєння. На Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь 24 рази.

Українська правда