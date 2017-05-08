В зоні АТО підірвався український військовий – штаб

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі підірвався на невідомому пристрої український військовий.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг та голови отримав військовослужбовець однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що "для надання медичної допомоги, військовослужбовця було доставлено до медичного закладу, де за життя важкопораненого боролися військові лікарі".

"Проведені невідкладні реанімаційні заходи, на жаль, не дали результату. Врятувати життя військовослужбовця не вдалося", - повідомили у прес-центрі.

Як відомо, у понеділок в штабі АТО повідомили, що за минулу добу загиблих і поранених внаслідок бойових дій в зоні АТО немає.

Українська правда