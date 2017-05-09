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Саакашвілі каже, що Порошенко доручив "зайнятися його громадянством"

Вівторок, 9 травня 2017, 23:26

Екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко дав відповідне доручення "зайнятися питанням його громадянства". 

Про це Саакашвілі повідомив ввечері 9  травня.

"Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства", - заявив він.

При цьому Саакашвілі зазначив, чи не хоче президент "позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука", з яким "завжди можна домовитися". 

Як відомо, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав громадянство України наприкінці травня 2015 року. 

На початку травня 2017 року нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив фото указу про позбавлення громадянства нардепа Андрія Артеменка та депутата Одеської міської ради Олександра Боровика на підставі п.26 ст. 106 Конституції України  та статей 17 і 19 закону України про громадянство. Документ датовано 29 квітня.

Крім Артеменка і Боровика український паспорт втратили Денис Новгородський, Лілія Юзич та Оксана Нусс.

В АП повідомили, що з дати вступу президента на посаду у 2014 році Порошенко припинив громадянство України 18 676 осіб.

Українська правда

Теми: СаакашвіліПорошенкогромадянство
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