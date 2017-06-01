Захопленням Криму керував теперішній "віце-прем'єр" ОРДО – Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко розповів, що тепер чітко встановлені особи, які керували захопленням Криму Росією.

Про це він повідомив на прес-конференції в четвер.

"Ми зробили хронологію захоплення Російською Федерацією Криму по датах і локаціях", - заявив він.

За словами голови Мін'юсту, операція із захоплення як півострова, так і інших територій України таємно готувалася десятиріччями, зокрема, у ФСБ РФ.

"Нами встановлено через покази свідків і інші докази, які ми зібрали і подали до ЄСПЧ, конкретний перелік посадових осіб РФ, які здійснювали координацію захоплення Криму, керували цією операцією, і цей перелік ще не вичерпаний, том що ми збираємо нові докази", - сказав він.

Петренко повідомив, що керуванням усіх заходів безпосередньо на території Криму займався такий собі Антюфєєв, колишній "міністр безпеки" Придністров'я, а з літа 2014 - "віце-прем'єр ДНР з питань держбезпеки". "Чистий кадровий співробітник спецслужб Російської Федерації", - додав він.

Міністр назвав й інші посади і прізвища зі списку:

- міністр оборони РФ Шойгу;

- його заступники Панков і Булгаков;

- начальник Генштабу РФ Герасимов;

- заступник головнокомандувача Військово-Морського флоту РФ Федотенков;

- заступник командувача Південного військового округу РФ Турченюк;

- командувач Чорноморського флоту РФ Вітко;

- начальник берегових військ ЧФ РФ Остріков.

За словами очільника Мін'юсту, усі ці особи і їхні злочинні дії були зафіксовані і передані до Європейського суду з прав людини.

Петренко також розповів, як крок за кроком Росія захоплювала Крим. Під час першого блоку операції 27 лютого 2014 року росіяни блокували порт Феодосії, аеропорти "Симферополь" і "Бельбек", а також кримські перешийки шляхом блокування постів ДАІ "Чонгар", "Турецький вал" та "Перекоп", 28 числа вони заблокували роботу ДП "Кримаерорух". 2 березня було перекрито переправу Крим-Кавказ (Керч), 3 березня – Севастопольську і Стрілецьку бухти.

"Це все робили регулярні війська збройних сил РФ", - наголосив міністр.

Другий блок, за його словами, – це блокування українських військових об'єктів. Воно відбувалося з 20-х чисел лютого.

"21-22 лютого в Криму мали місце пересування понад 30 одиниць броньованої техніки РФ, 25 лютого були перші спроби блокування українських військових кораблів, зокрема, "Славутича". А вже 27-28-го почалося відкрите активне блокування військових частин ЗСУ, викрадення військових і захоплення їх у полон", - розповів очільник Мін'юсту.

Він підкреслив, що все це були приховані дії, а відкрито українські військові частини були захоплені росіянами вже 19 березня 2014 року.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових високопосадовців, яким повідомили про підозру у організації гібридної війни з Україною. Серед них було багато прізвищ, які називав Петренко.

Євген Кізілов, УП