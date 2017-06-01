Мосійчук каже, що САП почала розслідувати збагачення Льовочкіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо інформації про імовірне збагачення нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Про це заявив нардеп від РП Ігор Мосійчук і опублікував у своєму Facebook відповідь САП.

"Сьогодні отримав відповідь від Холодницького на мою заяву щодо незаконного збагачення Сергія Льовочкіна. За повідомленими мною фактами відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове слідство детективами НАБУ", - написав він.

У відповіді сказано, що досудове розслідування розпочато у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро.

Українська правда