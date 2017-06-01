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Мосійчук каже, що САП почала розслідувати збагачення Льовочкіна

Четвер, 1 червня 2017, 14:19

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо інформації про імовірне збагачення нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Про це заявив нардеп від РП Ігор Мосійчук і опублікував у своєму Facebook відповідь САП.

"Сьогодні отримав відповідь від Холодницького на мою заяву щодо незаконного збагачення Сергія Льовочкіна. За повідомленими мною фактами відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове слідство детективами НАБУ", - написав він.

У відповіді сказано, що досудове розслідування розпочато у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро.

Українська правда  

Теми: ЛьовочкінМосійчукпрокуратура
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