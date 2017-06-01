Геращенко розповів подробиці нападу на Осмаєва і Окуєву

Радник глави МВС Антон Геращенко заявляє, що правоохоронці вжили заходів для того, щоб нападник на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву не наклав на себе руки.

Про це він написав у Facebook в четвер увечері.

"Черговий терористичний акт, організований з території Російської Федерації, стався щойно в Києві. Кілер, який представився журналістом французької газети "Le Mond", домовився про інтерв'ю з сім'єю моїх хороших знайомих - Адамом Осмаєва і Аміною Окуєвою, постраждалими свого часу від переслідувань Путіна і добровольцями, що захищають Україну", - повідомив він.

За словами Геращенка, під час інтерв'ю негідник дістав пістолет "Глок" і почав стріляти в Адама Осмаєва.

"Не розгубившись, Аміна Окуєва дістала пістолет, яким вона була нагороджена Міністром МВС Арсеном Аваковим за вірну службу в добровільному батальйоні "Київ - 2", і чотири рази вистрілила в кілера", - написав політик.

Геращенко уточнив, що Адам Осмаєв з двома кульовими пораненнями і кілер-невдаха доставлені в одну з лікарень Києва.

"Їм надали медичну допомогу. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує. І кілер, і Адам Осмаєв перебувають під охороною спецпідрозділів поліції. Також вжито заходів для недопущення того, щоб кілер покінчив життя самогубством", - розповів він.

Радник глави МВС також нагадав, що у нападника при собі виявлені документи громадянина України - Дакара Олександра Венусовича, 1958 року народження.

Зараз, за словами політика, поліція і спецслужби перевіряють реальність існування такої людини та історію його життя.

"Уже зараз ми бачимо, що паспорт громадянина України ця людина отримала 10 лютого 2016 року. Закордонний паспорт - 15 лютого 2016 року. Довідку про ідентифікаційний код - 11 лютого 2016 року. Збіг? Не думаю! Цей громадянин України, швидше за все, ніякий не Дакар Олександр Венусович. А зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з Центру", - припустив Геращенко.

"Останнє його повернення з РФ було в середині травня місяця. Після чого цей громадянин раптом вирішив зв'язатися з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою під виглядом журналіста французької газети "Le Mond". Збіг? Не думаю!" - додав він.

Радник МВС зазначив, що слідство буде розглядати всі версії мотивів замаху на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

"Там звичайно буде і чеченський слід, що найбільше будуть розкручувати російські пропагандистські ЗМІ та їхні посіпаки в Україні. Інша версія, яка очевидна в цьому випадку, - це спроба добре продуманого і організованого замовного вбивства, підготовленого заздалегідь відправленим в Україну кілером, підготовленим російськими спецслужбами", - зазначив Геращенко.

Він також припустив, що на "кілера чекає суд і, швидше за все, довічне ув'язнення, якщо він не буде співпрацювати зі слідством і не розповість про деталі його вербування і організації замаху на вбивство".

Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Українська правда