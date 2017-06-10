Трамп звинуватив Комі у брехні і готовий свідчити під присягою

Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у брехні в комітеті Сенату щодо змісту приватних зустрічей між ними й заявив, що готовий дати про це власні свідчення під присягою.

Про це він заявив виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, який прибув із візитом, передає Радіо Свобода.

Трамп заявив, що з його боку не було "ніякої змови, ніякого перешкоджання" – маючи на увазі звинувачення, що його помічники, зокрема, перший радник із національної безпеки в його адміністрації Майкл Флінн, змовлялися з Росією про підтримку в передвиборчий час і що він намагався перешкодити розслідуванню в цій справі.

За словами Трампа, частина того, що говорив на слуханні в Сенаті Комі, "просто неправда". На запитання, чи готовий він сам свідчити під присягою з його версією щодо змісту розмов із Комі, Трамп відповів: "На сто відсотків".

Трамп також заперечив слова Комі, що у приватних розмовах казав йому припинити розслідування щодо Флінна і що просив його про лояльність.

Раніше у п’ятницю Трамп назвав свідчення Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.

У четвер свідчення колишнього керівника ФБР також заперечував особистий юрист президента США Майкл Касовіц.

8 червня екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент США Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності.

Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати " якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР.

Крім того, в ході виступу в Сенаті Комі заявив, що не має ніяких сумнівів, що Росія намагалася втрутитися у президентські вибори. Також він не має ніяких сумнівів, що влада Росії стоїть за зламуваннями комп’ютерних мереж керівництва Демократичної партії і витоками викрадених даних під час президентської кампанії.

Іще раз він відкинув будь-які сумніви, говорячи про те, що влада Росії стоїть і за кібервтручанням у реєстри виборців кількох штатів і що російська влада добре знала про ці втручання. При цьому Комі висловив упевненість, що ці втручання не вплинули на підрахунок голосів.

9 травня президент США звільнив Комі, який займався кримінальним розслідуванням ФБР у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, з посади директора бюро.