Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська сторона СЦКК: Бойовики готують обстріл Авдіївки

Субота, 10 червня 2017, 04:11

Бойовики заявили про нібито підготовку обстрілу Авдіївки з боку ЗСУ. Такі інформаційні вкидання, як правило, передують реальним обстрілам населених пунктів з боку терористів.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

8 червня на пропагандистських ресурсах Росії, ОРДО та ОРЛО з’явилась заява представника бойовиків  Едуарада Басуріна, що в період з 8 по 12 червня ЗСУ нібито готують "криваву провокацію" в районі Авдіївки.

За словами терориста, українські силовики нібито планують обстріл Авдіївки із застосуванням артилерії і мінометів, щоб потім звинуватити бойовиків в загибелі мирних жителів.

"Саме такі інформаційні вкидання, як правило, передують реальним обстрілам населених пунктів з боку НЗФ ОРДЛО. В даному випадку вони вже "забезпечили собі алібі" , тому ймовірність, що саме вони обстріляють житлові квартали Авдіївки найближчими днями найвища", - підкреслюється у заяві СЦКК.

Українська сторона СЦКК зазначає, що ворог нарощує кампанію зі штампування фейкових повідомлень, намагаючись приховати власні злочини.

Зокрема, кілька днів тому в пропагандистських ЗМІ ОРЛО з’явилася історія про те, як група так званих "журналістів" потрапила під артилерійський вогонь біля окупованого селища Фрунзе.

"Ворожі пропагандисти забули уточнити, що артилерійський вогонь вели самі бойовики, бо влаштували вони це дійство для власних "піарщиків" з метою створення потрібної телевізійної картинки та виготовлення фейкових телевізійних "новин", - наголошують військові.

"Для створення таких фальшивок бойовики будуть і надалі обстрілювати житлові квартали населених пунктів по обидві сторони від лінії розмежування. Потім їхні та російські "журналісти" будуть використовувати кадри з наслідками цих обстрілів для того, щоб згодом звинуватити сили АТО у порушенні гуманітарного права та досягнутих в Мінську домовленостей", - додає українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, 9 червня ввечері, а також вночі 10 червня, застосовуючи артилерію, бойовики здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівку, постраждали цивільні.

Теми: АТОбойові діїДонбаспровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: