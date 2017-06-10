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АТО: 71 обстріл, поранено одного військовослужбовця ЗСУ

Субота, 10 червня 2017, 07:49

Минулої доби незаконні збройні формування 71 раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО з мінометів і артилерії. Внаслідок обстрілів поранено одного військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують методично вести вогонь по українських захисниках вздовж усієї лінії розмежування.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення 9 червня зафіксовано 42 обстріли. Це більше половини всіх порушень бойовиками режиму незастосування зброї.

Міномети, зокрема й забороненого калібру 120 мм, найманці неодноразово застосовували в районі Лебединського, Водяного та Широкиного.

Близько 21.00 години вечора бандити здійснили інтенсивний обстріл з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по українських воїнах, котрі тримають оборону на підступах до Мар'їнки.

Решта збройних провокацій на цьому напрямку були здійснені противником із застосуванням легшого озброєння, здебільшого стрілецької зброї та гранатометів. Загарбники вже традиційно накривали з такої зброї опорні пункти сил АТО неподалік Чермалика, Широкиного, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Старогнатівки, Славного, Новотроїцького, Красногорівки та Мар'їнки.

На окремих ділянках бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП та зенітну установку.


Під кінець доби НЗФ обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів житлові квартали Мар'їнки. Внаслідок обстрілу житлового будинку по вулиці Жовтневій було поранено чоловіка та жінку. Постраждалих було доставлено до Курахівської лікарні.

Донецький напрямок. Зафіксовано 17 фактів застосування бойовиками зброї.

Найбільше обстрілів противник здійснив у передмісті Авдіївки. Впродовж дня, а особливо під вечір, бойовики неодноразового вели там вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї.

Піхотне озброєння загарбники вдень також застосовували в районі Верхньоторецького, Пісків та Опитного. Вже близько 23.00 години в по укріпленнях ЗСУ біля Верхньоторецького бандити випустили щонайменше 10 82-мм мін.

Позиції сил АТО поблизу Луганського, що на світлодарській дузі, окупанти обстрілювали з озброєння БМП. А майже опівночі на тій ділянці бив ворожий танк та міномети калібру 82 мм.

Луганський напрямок. Тут під ворожий мінометний вогонь потрапляли опорні пункти ЗС України поблизу Катеринівки, Новоолександрівки, Новотошківського, Новозванівки та Троїцького. Здебільшого калібр цих систем був 82 мм.

Окрім того, на тих ділянках фронту, а також в районі Станиці Луганської, найманці били по українських воїнах з засобів ураження меншої потужності - стрілецької зброї та гранатометів.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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